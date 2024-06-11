Никто не искал: в Ленобласти обнаружили мумифицированный труп пенсионерки

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Оперативные службы вызвали соседи по дому.

Мумифицированный труп пожилой женщины обнаружили в квартире в городе Никольское Ленинградской области. Как стало известно 5-tv.ru, тело находилось там около полугода.

Оперативные службы вызвали соседи по дому, которые давно не видели пенсионерку. По предварительным данным, женщина умерла примерно шесть месяцев назад.

«Тело пролежало примерно от трех месяцев до полугода», — сообщил источник.

Внешних признаков насильственной смерти на теле видно не было. Известно, что пенсионерка проживала одна. На данный момент специалистам предстоит выяснить точную причину ее смерти.

Ранее 5-tv.ru писал, что мумию пенсионера обнаружили на улице Мусы Джалиля в Москве. Тело мужчины пролежало в запертой изнутри квартире более четырех месяцев. Предварительно, причиной смерти мужчины могла стать сердечная недостаточность.