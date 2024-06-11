Суд заочно приговорил бывшего адвоката Новикова* к 8,5 годам за фейки о ВС РФ

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Приговор не вступил в законную силу.

Гагаринский суд Москвы заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 годам колонии за распространение фейков об армии России. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры столицы в Telegram-канале.

«Новиков приговорен к восьми годам шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права заниматься адвокатской деятельностью… сроком на четыре года», — говорится в сообщении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, которая связана с администрированием сайтов с использованием электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет, на тот же срок. Приговор не вступил в законную силу.

Бывший адвокат Илья Новиков был объявлен в розыск МВД России. Он также является фигурантом уголовного дела о госизмене. По данным ЦОС ФСБ России, он принимал участие в боевых действиях на стороне Украины.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд в Москве заочно арестовал бывшего адвоката Илью Новикова.

* — признан иностранным агентом на территории России