Всего год оставался до 90-летия: умерла сестра режиссера Андрея Тарковского

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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В лице Марины Арсеньевной мир потерял прекрасного мемуариста и хорошего человека.

Сестра режиссера Андрея Тарковского, дочь советского поэта Арсения Тарковского, а также вдохновитель кинофестиваля «Зеркало» Марина Тарковская скончалась, не дожив до своего 90-летия всего одного года. Об этом сообщила пресс-служба фестиваля «Зеркало».

«Сегодня стало известно о смерти Марины Арсеньевны Тарковской — сестры и одного из самых близких людей Андрея Тарковского. Марина Арсеньевна сыграла огромную роль в сохранении архива брата по всему миру, но особой любовью и вниманием относилась к их общей „родине детства“ — Юрьевцу», — говорится в сообщении.

Мнение Тарковской всегда имело огромный вес. А ее творческая энергия в 1990-е годы помогла сохранить дом, в котором жила ее семья. Благодаря усилиям неравнодушного биографа удалось создать дом-музей кинорежиссера.

Коллеги пообещали отдать дань памяти Марине Арсеньевной на предстоящем фестивале. Причина смерти не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» и «Тайн следствия» Вера Высочина.