Фото, видео: www.globallookpress.com / Aaron Schwartz; 5-tv.ru

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Может ли новое дело иметь эффект взорвавшейся бомбы перед скорыми американскими выборами?

В США сейчас проходит суд над сыном Джо Байдена, его обвиняют в незаконном хранении оружия, а также сокрытии факта употребления наркотиков. Политолог-американист и член-корреспондент РАН Сергей Судаков дал 5-tv.ru эксклюзивный комментарий по этому поводу.

Эксперт уверен, что эффекта взорвавшейся бомбы не будет — на это есть сразу несколько причин. Политолог указал, что проблемы с Хантером Байденом тянутся уже несколько лет.

«Они начались еще в те времена, когда сенатор Байден выступал, говорил о том, что всех тех, кто употребляет крэк надо просто закрывать в тюрьму, надо преследовать их и т. д. При этом многие сенаторы улыбались и говорили: „Слушай, Джо, ну все же знают, что у тебя сын наркоман“», — напомнил политолог-американист.

Судаков подчеркнул, что, будучи наркоманом, сын действующего президента США совершил серьезное преступление. Хантер Байден не просто купил оружие, он не зарегистрировал его — в Штатах это серьезное преступление. Сейчас же адвокаты Байдена сделали ставку на усталость американского общества.

«Почему сейчас данное дело не может иметь взорвавшейся бомбы? Дело в том, что чудовищная усталость — на это и рассчитывали адвокаты Байдена. Они хотели замотать общественное мнение, чтобы в какой-то момент произошел так называемый принцип политического „опривычнивания“», — указал Судаков.

По мнению Судакова, после «опривычнивания» это перестало быть сенсацией. Хантер Байден перестал быть «занозой», которая очень сильно мешает президентской кампании его отца.

Политолог заявил, что тут уже вступает закон Талиона — чем больше прореспубликанская пресса подсвечивает проблемы в семье Байденов, тем чаще американская система начинается искать новые доказательства виновности Дональда Трампа.

«Сейчас мы имеем некое общество спектакля и такой избирательной кампании, которая сейчас проходит в 2024 году — Америка не знала никогда», — заключил политолог-американист.

Сергей Судаков еще раз подчеркнул, что происходящее сейчас с Хантером Байденом — по сути «новая нормальность» для американского общества.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказал предысторию громкого судебного процесса над сыном американского президента, затронув и все текущие обвинения.