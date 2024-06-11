Суд приговорил экс-коммунальщика Минобороны к девяти годам за взятку

Фото, видео: © РИА Новости / Илья Питалев; Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы / moscowcourts; 5-tv.ru

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Срок также получил его бывший помощник.

Преображенский районный суд Москвы признал виновным бывшего начальника филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» (ЦЖКУ) Минобороны Сергея Харитонова по делу о получении взятки в особо крупном размере — 65 миллионов рублей — и приговорил его к лишению свободы. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Так, решено лишить Харитонова свободы сроком на девять лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. У него также больше нет права заниматься деятельностью, которая связана с выполнением управленческих, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления. Суд лишил его такой возможности на пять лет.

В Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции сообщила, что также вынесен приговор бывшему заместителю Харитонова Роману Митюреву по той же статье «Получение взятки в особо крупном размере». Его приговорили к восьми годам колонии строгого режима, а также лишили возможности заниматься на протяжении четырех лет той же деятельностью, что и первому фигуранту.

Суд взыскал 30 миллионов рублей в доход государства.

Ранее 5-tv.ru писал, что защита экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова назвала его отправку на СВО шансом приостановить дело. Он причастен к хищению более 1,7 тысячи изделий металлопроката стоимостью свыше 130 миллиона рублей, которые были закуплены в прошлом году военно-гражданской администрацией Запорожской области для предоставления гуманитарной помощи.