«Антигенный сдвиг»: миру грозят новые штаммы свиного гриппа

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Вирус приспосабливается к терапии и мутирует.

Ровно 15 лет назад весь мир облетел вирус, от которого погибли 20 тысяч человек. Это — Н1N1, известный как свиной грипп.

Сейчас заболевание мутирует буквально каждый год, появляются новые штаммы, названия и осложнения. Например, гонконгский вариант Н3N1 не просто наносит ущерб дыхательной системе, а буквально разрушает ее.

Лечить грипп становится все сложнее, ведь вирус приспосабливается к терапии. Подробности про эпидситуацию рассказала корреспондент «Известий» Анастасия Волкова.

Наталья как по расписанию раз в два года болеет гриппом. И каждый последующий — тяжелее предыдущего. К привычным симптомам, например, насморку, добавляется сильная заложенность, простой легкий кашель сначала теперь мучает настолько, что трудно дышать. И, если раньше знобило пару дней, то теперь — неделю.

«Состояние как будто тебя избили, очень-очень тяжело. Высокая температура несколько дней, мне кажется, около недели. Потом еще очень долго держались такие цифры 37-37,5. Очень долго сохранялся кашель», — говорит Наталья Патрушева.

Опасность H1N1 — в быстром развитии вирусной пневмонии. Определить ее трудно, да и к антибиотикам она устойчива. И даже после полного курса лечения кашель может сохраняться несколько месяцев.

Когда в 2009 году ВОЗ объявила о пандемии гриппа, врачи об этом еще ничего не знали. В итоге полмиллиона заболевших, около 20 тысяч погибших.

«Образовался он в результате, если так в кавычках сказать, сложения сразу трех возбудителей: это вирус гриппа птиц, вирус гриппа человека и вирус гриппа свиней. Этот возбудитель сначала смог заразить людей, а затем у него появилась возможность передаваться от человека к человеку», — объясняет директор НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов.

Чаще всего гриппом болеют дети и люди до 40 лет. Причем, чем старше носитель вируса, тем тяжелее последствия.

«Он более заразен, у него есть специфические симптомы-комплекс, который отличается от вируса-гриппа другого. Дополнительно еще присоединяются кишечные синдромы», — говорит главный врач медицинского центра Евгений Тимаков.

Этот синдром как раз появился несколько лет назад. Вирус приспосабливается к терапии и поражает все больше органов человека. Привычные лекарства, которые использовали даже десять лет назад, на него уже не действуют. И предсказать, какие будут осложнения в этом сезоне — почти невозможно.

Например, гонконгский вариант H3N2 будто разрушает дыхательную систему.

«Мы сталкиваемся с резкими изменениями, мы называем это антигенным сдвигом вируса, и это касается только вируса гриппа. Происходит это, когда два вируса гриппа объединяются, образуя новое значение нового типа или использование типов, когда они смешиваются с антивирусами, например, от животных. Это опасно, потому что у людей практически нет иммунитета против этого вируса», — отмечает заслуженный профессор эпидемиологии Марчелло Ферада Ди Ноли.

Моделируют реакцию вируса на препараты в научно-исследовательском институте гриппа имени Анатолия Смородинцева, для того, чтобы усовершенствовать вакцину.

Вирус гриппа ежегодно мутирует и под каждую разновидность обновляют препарат. Например, сейчас, сотрудники НИИ могут предположить, какой штамм будет распространен в 2024–2025 году. На основе исследований разработали новый состав. Это та же четырехвалентная вакцина, но добавлены и другие компоненты для надежной защиты организма.

Здесь же в лаборатории проходят клинические испытания. Например, с кровью добровольцев, которым ввели новый препарат. В ближайшее время будут определять изменение параметров, чтобы исключить побочные эффекты и выявить возможные аллергические реакции. Только потом этот состав будет утвержден и его запустят в производство.