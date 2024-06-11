Российские бойцы установили флаг РФ возле села Константиновка под Угледаром

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Фото, видео: © РИА Новости / Дмитрий Макеев; 5-tv.ru

Тема:
Спецоперация

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Это — важная стратегическая позиция.

Российские бойцы установили флаг РФ возле села Константиновка под Угледаром. Там идут бои за дорогу из освобожденной Новомихайловки. Это — важная стратегическая позиция. Российские штурмовики вскрывают замаскированные огневые точки боевиков и наносят точные удары.

Взятие этого рубежа имеет большое значение. Так будет затруднено снабжение группировок ВСУ, а заодно откроется путь вглубь их обороны на южно-донецком направлении.

Украинские боевики из последних сил стараются удержать Константиновку, активно используя дроны-камикадзе. Сложностей добавляют большое число заминированных территорий. Но ВСУ не удается сдержать натиск российской армии.

Спецоперация России на Украине

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

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