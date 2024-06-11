«Вызовы множатся»: изменит ли Россия ядерную доктрину из-за действий США

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

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Документы могут быть приведены в «большее соответствие», считают в МИД РФ.

Действия Соединенных Штатов и других стран-членов Североатлантического альянса, которые ведут к эскалации, ставят перед Россией вопрос о приведении базовых документов в сфере ядерного сдерживания в соответствие с текущими потребностями. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

В беседе с журналистами в Нижнем Новгороде он отметил, что обстановка в области ядерного оружия имеет тенденцию к дальнейшему осложнению. По словам дипломата, к пересмотру документов толкают «вызовы, которые множатся в результате неприемлемых и эскалационных действий США и их союзников по НАТО».

Рябков также подчеркнул, что МИД пока не готов назвать положения ядерной доктрины России, которых могут коснуться возможные изменения.

Прежде официальный представитель МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ-2024 заявляла, что Россия не отказывалась от диалога с ядерными державами. Наоборот, Москва всегда декларировала, что даже в наисложнейших ситуациях есть место для контактов.

Ранее 5-tv.ru писал, что в России начался второй этап учений нестратегических ядерных сил. В Минобороны раскрыли подробности.