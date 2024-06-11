Добро дал сам Япончик: кто «короновал» вора в законе Олега Шишкана

Фото: Владимир Андреев / ТАСС

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Дело было в далеком 1992-м году.

В Москве 10 июня суд назначил пожизненное лишение свободы бизнесмену Олегу Медведеву, более известному, как «вор в законе» по кличке «Шишкан».

За свою долгую преступную карьеру он успел побывать в нескольких тюрьмах, где познакомился с самыми влиятельными людьми из мира российского криминала, как рассказывает издание «БИЗНЕС Online».

В разные годы его сокамерниками становились Реваз Бухникашвили (Пецо), Рашид Хачатрян (Джамбульский) и даже якобы сам лидер постсоветской организованной преступности Захарий Калашов (Шакро Молодой).

По слухам, разрешение на его «коронацию» (церемония посвящения в воры. — Прим. ред.) дал сам легендарный Япончик (Вячеслав Иваньков).

«Япончик считал, что Шишканов — „правильный парень“ и заслуживает стать вором. Тот, естественно, согласился. Шишканов стремился к этому всю сознательную жизнь», — рассказал изданию Lenta.ru бывший оперативник ЦРУБОП МВД России Михаил Игнатов.

Сама церемония прошла в 1992-м году в гостинице «Измайлово». «Коронацию» проводили воры в законе Махарбек Каргаев (Руслан) и Валерий Длугач (Глобус). После нее он получил право называть себя Олег Раменский или Олег Мордовский, однако чаще всего предпочитал привычное прозвище «Шишкан».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему суд в Москве приговорил Шишкана к пожизненному сроку.