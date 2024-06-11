Развода не будет? Бен Аффлек тайно встретился с Дженнифер Лопес в их общем доме

Актер Бен Аффлек провел четыре часа в общем доме с Дженнифер Лопес

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Что это — воссоединение или деловой визит?

Голливудский актер Бен Аффлек тайно встретился со своей супругой Дженнифер Лопес в их общем особняке. Об этом стало известно изданию Page Six.

Визит актера произошел на фоне слухов о близящемся разводе звездной пары. По данным СМИ, Аффлек подъехал к особняку на черном Mercedes в минувшие выходные и пробыл в доме как минимум четыре часа. Однако ночевать там не стал, покинув Лопес поздно вечером.

Актер приезжал в тот самый дом, который знаменитости выставили на продажу в прошлом месяце. Новому владельцу особняк на Беверли-Хиллз обойдется в 60 миллионов долларов.

В нем есть 12 спален, 24 ванные комнаты, парикмахерская, маникюрный салон, домашний кинотеатр и винный погреб. Также на территории построены сауна с массажными кабинетами, тренажерный зал, бассейн, площадка для баскетбола и боксерский ринг.

Первые сообщения о разладе в знаменитой семье стали появляться в начале мая. Поклонники пары разделились на два фронта: одни винят во всем непростой характер Лопес, другие говорят о возможной измене Аффлека. Сами артисты подробности своей личной жизни выносить на публику не торопятся.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как 54-летняя Дженнифер Лопес прокомментировала слухи о разводе с Беном Аффлеком.