«Законные действия»: зачем СБУ нагрянула в правительственный квартал Киева

Фото: Палинчак Михаил / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Досмотру подвергаются и обычные граждане.

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и других госорганов начали проводить контрразведывательные мероприятия в двух кварталах Киева, в том числе в правительственном. Об этом сообщила пресс-служба СБУ в Telegram-канале.

«Служба безопасности проводит контрразведывательные меры безопасности на территории Печерского и Шевченковского районов Киева, в частности в правительственном квартале и на прилегающих территориях», — указывается в публикации.

Мероприятия проводятся при участии управления государственной охраны Украины, нацполиции, военной службы правопорядка армии страны, а также столичной группировки сил и средств обороны. Целью называется проверка контрдиверсионной защиты государственных объектов, а также усиление безопасности жителей Киева и лиц, в отношении которых осуществляется госохрана.

В ходе рейдов силовики осматривают отдельные помещения и прилегающие к ним участки. Они ищут запрещенные предметы. Проверка подвергаются и граждане, находящиеся в правительственном квартале. СБУ призвала горожан с пониманием отнестись к неудобствам и должным образом реагировать на эти «законные действия и требования правоохранителей».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине прогнозируют «заключительное сражение» в конце лета, после которого может завершиться конфликт с Россией.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.