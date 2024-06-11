«Конференция по Украине без РФ не мирная»: Япония выступила против Зеленского

Экс-премьер Японии Хатояма: конференция по Украине без России не является мирной

Фото: Reuters / POOL

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Подобная встреча может привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта.

Конференция по украинскому конфликту не будет мирной, если на ней будет представлена только одна сторона. Об этом сообщил премьер-министр Японии Юкио Хатояма в беседе с агентством РИА Новости.

«Если это мирная конференция, то пока обе сопричастные страны не войдут в нее, мир не построить», — сообщил глава правительства.

Подобная встреча без российской стороны может привести лишь к дальнейшей эскалации конфликта, без участия РФ конференция не будет являться мирной, сообщил политик.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Китай призвал провести конференцию по Украине с РФ. Мирную встречу должны признавать и Москва, и Киев.