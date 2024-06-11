Скончался от обезвоживания: попытка французов проникнуть на Байконур завершилась трагически

Один из французов скончался при попытке проникнуть на Байконур в Казахстане

Фото: © РИА Новости / Алексей Филиппов

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Космодром в Казахстане давно привлекает туристов-экстремалов. В 2022 году там задержали граждан Великобритании и Белоруссии.

Двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане. Однако попытка экстремально провести время завершилась трагически — один из туристов погиб, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник.

Уточняется, что двое французов пытались проникнуть на Байконур накануне, 10 июня. Они, по информации собеседника агентства, «избрали „классический“ путь» — вышли на трассе и двигались к высоким зданиям, расположенным в степи. Однако по дороге одному стало плохо, второй же не смог оказать помощь напарнику.

«Пока он дошел до трассы, пока остановил машину, пока смог объяснить ситуацию и вызвать помощь, первый скончался от обезвоживания», — добавил источник.

Космодром Байконур в Казахстане давно привлекает туристов, которые предпочитают экстремальный отдых. Так, в 2022 году там задержали граждан Великобритании и Белоруссии. Бенджамин Рич и Алина Зелупа добрались до стартовой площадки, где находился второй летный экземпляр советского космолета «Буран».

По данным из открытых источников, средняя температура на Байконуре в июне днем составляет +33 градуса.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что турист из России умер в Анталье при невыясненных обстоятельствах.