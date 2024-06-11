Как во времена Второй мировой: число конфликтов в мире достигло рекордной отметки

Фото: Reuters / ISRAEL DEFENSE FORCES

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Кризисные ситуации видны уже в 56 странах, и их количество постоянно растет.

Число активных военных конфликтов в мире достигло рекордной отметки. На это указывает издание El Pais, ссылаясь на данные исследования Института экономики и мира (IEP).

Аналитики института подчеркивают, что кризисные ситуации видны уже в 56 странах по всему миру, начиная с Украины и заканчивая Афганистаном и Колумбией. Изменился и характер конфликтов: более 90 государств участвуют в них за пределами своих границ. Последний раз такое количество «горячих точек» было зафиксировано только в годы Второй мировой войны.

Отмечается, что резкое увеличение столкновений наблюдается именно в последние десять лет. И все это происходит на фоне улучшения социально-экономической картины мира, когда люди могут позволить себе жить не только лучше, но и гораздо дольше.

Вместе с тем растет и разрыв между странами в плане экономических показателей, а вялотекущие боевые действия все больше рискуют перерасти в полномасштабные войны.

«Очень важно, чтобы правительства стран во всем мире активизировали свои усилия по разрешению множества мелких конфликтов прежде, чем они перерастут в серьезные кризисы», — подчеркнул основатель и генеральный директор IEP Стив Киллелеа.

Ранее 5-tv.ru писал, что внук Роберта Оппенгеймера оценил риск начала ядерной войны — он взял в расчет все происходящие в мире конфликты и сделал неутешительный вывод.