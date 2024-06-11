МИД России объяснил приостановку работы над договором с Ираном о сотрудничестве

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Что стало причиной такого решения Москвы и Тегерана?

Процесс работы над договором между Россией и Ираном о всеобъемлющем сотрудничестве приостановлен из-за проблем у Тегерана, но он будет завершен. Такое заявление сделал директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов в беседе с РИА Новости.

«Процесс, понятно, приостановился по причинам проблем у иранских партнеров, но эта работа <…> я не сомневаюсь в том, что она будет завершена до согласования текста соглашения, а дальше лидеры двух стран примут решение о времени и месте подписания», — сказал он.

Кабулов подчеркнул, что намерение о подписании договора не утрачивало силы и не связано с последними событиями. Заключение этого документа является стратегическим решением Москвы и Тегерана.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Россия, Иран и Китай поддержали восстановление ядерной сделки. В частности, речь идет о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по урегулированию ситуации вокруг иранской ядерной программы.