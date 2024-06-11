«Пионерские поцелуи»: в романе Муцениеце и Чуйкова заподозрили фальшь

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Отношения актерской пары являются поводом для пересудов уже несколько месяцев.

Романтические отношения между актерами Агатой Муцениеце и Иваном Чуйковым похожи на обычную пиар-акцию. Об этом в беседе с изданием «Страсти» заявил психолог Станислав Самбурский.

«Глядя на поведение пары, их пионерские поцелуи, сохранение дистанции между телами, можно усомниться, что между ними есть любовные отношения», — объяснил специалист поведение артистов на премии RU.TV.

По мнению Самбурского, артисты пытались максимально профессионально выглядеть на экране, совершенно не думая об объекте поцелуя, а все это дополняли переигрывания звезд. Психолог считает, что здесь не чувствуется той теплоты отношений, которая характерна для влюбленных пар.

Специалист предположил, что здесь отношения акцентированы на работе, например, на совместных коллаборациях. В случае, если чувства все-таки реальны, то такая холодность может быть следствием особого внимания со стороны широкой публики, а также — неуверенности в своем партнере.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что думает о романе между артистами Муцениеце и Чуйковым блогер Вика Чиковани — она привела аргументы в сторону другой позиции.