«Большие планы»: почему Максим Фадеев прервал свою концертную деятельность

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Продюсер объявил, что не будет выступать до 2025 года.

Продюсер и композитор Максим Фадеев планирует возродить музыкальную группу SEREBRO, именно поэтому он приостановил свою концертную деятельность до 2025 года. Об этом в беседе с изданием «Страсти» рассказал музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев.

«Я так понимаю, на SEREBRO серьезная ставка и большие планы», — подчеркнул он.

Более того, перезапуском женской поп-группы Фадеев не ограничится, заявил Бабичев. Знаменитость стремится завоевать азиатский рынок, так как видит в этом перспективу, в том числе, коммерческую.

Музыкальный критик уверен, что продюсер в ближайшее время будет направлять все свои силы и время именно на этот проект.

Стоит упомянуть, что продюсер планировал перезапустить проект Глюк’оZа без Натальи Ионовой, однако эксперты сильно сомневались в успехе Фадеева.

Ранее 5-tv.ru писал, как продюсер Максим Фадеев раскрыл новый состав музыкальной группы SEREBRO, а также рассказал о языках, на которых они будут петь в скором времени.