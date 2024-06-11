Проблема с душком: улицы Пскова завалили мусором и бытовыми отходами

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Кто виноват в сложившейся ситуации, которую власти региона уже называют критической?

Массовое отравление грозит и жителям Пскова, который уже почти два месяца буквально утопает в мусоре. Региональный оператор перестал вывозить отходы, оставив население один на один с проблемой. В результате местные дворы превращаются в настоящие свалки, отравляющие горожанам жизнь.

Кто виноват в сложившейся ситуации и как власти намерены решать проблему, рассказал корреспондент «Известий» Владислав Тамошаускас.

Заваленные мусором баки во дворах Пскова сегодня радуют разве что обитателей местной фауны — отходы приманивают бродячих собак, птиц и грызунов.

С мусорным коллапсом Псков сталкивается не впервые. Однако теперь мусор не вывозили почти месяц. Жители стали не только видеть в этом серьезную проблему, но еще хорошо ее ощущать.

«Здесь открытая территория и запахи не так чувствуются. Запахи очень чувствуются около подъездов. Там также мусор копиться, мусоропровод забивается и там стоит очень сильный смрад», — рассказывает местный житель.

Известно, что региональный оператор погряз в долгах и судах. В мае компания, которая арендует местный полигон, даже полностью закрыла проезд для мусоровозов «Экопрома». Везти тонны отходов с городских улиц оказалось просто некуда.

Задолженность ООО «Экопром» перед ООО «СпецТрансКом» — 64 миллиона рублей. Такие долги были накоплены с мая 2023 года.

Однако в правительстве региона уверены, что хозяева полигона таким образом взяли жителей Пскова в заложники, чтобы выбивать долги.

«Он отказался принимать мусор от регоператора, но при этом продолжает принимать отходы от иных коммерческих организаций, неплохо при этом зарабатывая, фактически шантажируя регион», — говорит губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

В отношении регионального оператора «Экопром» уже возбудили сразу два уголовных дела. Одно — по факту ненадлежащего оказания услуг, вывозу и утилизации отходов. Второе — за ведение предпринимательской деятельности без лицензии.

«Установлено, что региональный оператор по обращению с ТКО использует складское помещение на улице Железнодорожной в городе Псков без лицензии. В почве установлены загрязняющие вещества», — указывает старший помощник прокурора Псковской области по связям со СМИ Рахиба Сулейманова.

Руководители компании арестованы, второй учредитель скрылся за границей.

Причины появления проблемы с душком на улицах Пскова обсудили на заседании Совета Федерации. Сенаторы поручили выяснить, откуда у «Экопрома» могли появиться миллионные долги.

«Я просила региональные счетные палаты подключиться к проверке того, как расходуются средства. При том, что жители Псковской области 100% оплачивают, в отличие от других регионов», — заявляет председатель Совета Федерации Валентина Матвеенко.

Из-за мусорного коллапса в городе объявлен режим повышенной готовности — нависла угроза чрезвычайной ситуации.

Сейчас мусоровозы «Экопрома» простаивают. Руководство региона планирует разорвать соглашение с компанией и выбрать нового регионального оператора. А пока на спасение Пскова от мусорного бедствия направлены 20 машин из Смоленской и Ленинградской областей.