Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Дарья Евстрахина 104 0
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Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса. Об этом сообщает российское Министерство обороны агентству ТАСС.
Известно, что весь экипаж воздушного судна погиб. Пока что предварительная версия крушения заключается в технической неисправности.