Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Дарья Евстрахина 104 0
Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии
Срочная
новость

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии

Самолет Су-34 потерпел крушение в горах Северной Осетии во время выполнения учебно-тренировочного рейса. Об этом сообщает российское Министерство обороны агентству ТАСС.

Известно, что весь экипаж воздушного судна погиб. Пока что предварительная версия крушения заключается в технической неисправности.

Новости партнеров

Новости СМИ2