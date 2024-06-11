Не закусывая: какие продукты помогают бросить пить и уменьшают тягу к алкоголю

Нарколог Петров: углеводы и сахар в рационе едва ли влияют на тягу к алкоголю

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Исследователи пришли к выводу, что люди часто путают чувство голода с желанием выпить.

По данным польских ученых, каждый третий алкоголик путает чувство голода с желанием выпить. Об этом сообщается в материале портала Medical Council on Alcohol. При этом существует еще один фактор, способный усилить эту зависимость.

Так, американские исследователи доказали, что тяга к спиртному усиливается вместе с повышением уровня гормона голода грелина. Их работа опубликована на страницах Intramural Research Program. Эксперты провели эксперимент: всем участникам делали инъекции с грелином, пили больше горячительного.

Клинический диетолог Мона Мурхаус в интервью порталу Addiction Technology Transfer Center (ATTC) заявила, что сладости могут спасти от пагубной привычки. Ее опыт работы с пациентами Королевской больницы Оттавы, лечение от алкоголизма приводило к повышению тяги к углеводам, особенно, десертам. Это может быть связано со сниженным уровнем серотонина у алкоголиков, который повышают, в том числе, углеводы.

Исследователи разделили контрольные группы алкоголиков на тех, чья диета богата белками, и тех, кому предлагают много сахара.

По итогам сладкоежки впадали в еще более депрессивное состояние — содержание серотонина у них снизилось, а тяга к алкоголю умножилась. Богатые белком продукты давали обратный эффект.

Что есть, чтобы избавиться от желания выпить

Врач психиатр-нарколог высшей категории Антон Петров в интервью изданию Doctorpiter заявил, что не владеет достоверной информацией о продуктах, снижающих пристрастие к спиртному. По его мнению, увеличивать потребность в рюмке скорее будет еда, которой человек обычно закусывает.

«Нередко приходится слышать от пациентов: „Как же я пойду в ресторан, закажу себе стейк и не выпью вина?“ Или: „Сейчас все поедут на шашлыки, будут пить, а мне совсем нельзя?“ У человека сформирована привычка, если хотите, условный рефлекс: шашлык — водка, мясо — вино», — поясняет доктор.

То же происходит, когда у человека есть расписание: например, он покупает пиво по средам, а в выходные выбирает водку. И едва ли тортик или кусок мяса как-то изменит ситуацию.

Поможет осознанный подход и внимание к собственным импульсам. Острое желание выпить действительно можно заесть чем-то вкусным. Это одна из техник замещения.

Найдите что-то настолько же любимое, как пинта пива, и вы сможете заменить вредное менее вредным. Некоторым также помогают заместители в виде безалкогольного пива или вина.

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