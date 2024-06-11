Бросили в яму для отходов: украинский пленный пожаловался на командование

Фото, видео: www.globallookpress.com / Klaus-Dietmar Gabbert; 5-tv.ru

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На харьковском направлении ситуация для ВСУ плачевна.

О плачевной ситуации для ВСУ на харьковском направлении рассказал пленный украинский военный.

Во время нашего наступления его подразделение обещали отвести на вторую линию обороны, но в итоге с передовой эвакуировали только боевиков националистических формирований, а ему пришлось несколько дней сидеть в яме для отходов.

«Залетело две Bradley с пулеметами. По-моему, был „Кракен“.* Вытянули своих. Я четыре дня, пять даже пролежал в яме. С ранением. На шестой день выбрался из ямы, начал переползать. И там остался. На этой позиции. Утро было, может день. Ваши военные шли и обнаружили меня», — рассказал военнопленный Кирилл Доценко.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ получил российский паспорт. Он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать гражданином РФ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

* — признана в РФ террористической организацией