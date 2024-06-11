Артиллеристы уничтожили из «Акации» позиции ВСУ на авдеевском направлении

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

Подразделения ВС РФ продвигаются вперед каждый день.

Много работы у российских бойцов и на авдеевском направлении СВО. На одном из участков фронта артиллеристы ВС РФ круглосуточно бьют по живой силе и технике противника.

Так, расчет самоходной артиллерийской установки «Акация» группировки войск «Центр» уничтожил место базирования ВСУ. Работу бойцов увидел корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Подразделения ВСУ на этом участке фронта проявляют все меньше активности. Все это результат работы российских войск. Группировка «Центр» улучшила тактическое положение.

Основная проблема — вновь дроны, активная аэроразведка. Бойцы перемещаются по дорогам на высокой скорости. Орудия все замаскированы, под масксетью спрятано еще одно средство против FPV.

Отличительная черта времени — машина полностью обшита сетками, не только на крыше так называемый «мангал». При подлете разорвется, основная ударная волна придется именно не на броню, а на сетку. Кажется — считанные сантиметры, но порой именно они спасают жизни бойцов. Дрон-детекторы постоянно подают сигнал.

Расчет выходит к орудию, готовится к работе. Первый снаряд пошел, пылью все вокруг заволокло. Бойцы наблюдают за поражением цели.

В САУ кипит работа. Противника продолжают активно оттеснять. Артиллерия в этом процессе — незаменимый помощник. Расчет попадает точно в цель — очередную посадку, в которой засели ВСУ.

Разведка просит еще несколько снарядов по прежним координатам. Цель уничтожена. Бойцы проверяют маскировку и отходят к рации — ждать новых указаний. Все это время за воздухом следил механик-водитель машины.

«Смотрю за небом, чтобы не прилетело, а если увижу, предупреждаю состав», — говорит механик-водитель САУ группировки «Центр» с позывным «феникс».

Все бойцы обладают большим опытом. Многие из них находятся на фронте с первых дней СВО. С некоторыми съемочная группа даже пересекалась летом 2022-го в районе Кременной. Теперь они же сражаются на Авдеевском фронте.

«На данном участке задачи, в основном, состоят в подавлении живой силы врага, поражении техники. Разбили буквально четыре дня назад Bradley и минометный расчет», — рассказывает старший офицер батареи САУ группировки «Центр» с позывным «Пчела».

Российская артиллерия работает круглосуточно. Число уничтоженных позиций и техники ВСУ растет. Подразделения ВС РФ каждый день продвигаются вперед.