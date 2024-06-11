Задержанному сотруднику ФСИН вменяют оправдание терроризма
Фото: © РИА Новости / Александр Кондратюк
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Обвиняемый служил при Научно-исследовательском институте ведомства.
Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН РФ подозревается в публичном призыве или оправдании терроризма. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Ранее сообщалось о проведении совместной операции ФСБ и Главного управления собственной безопасности ФСИН, в ходе которой и был задержан обвиняемый. Возбуждено уголовное дело, рассматривается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Сегодня же стало известно и об аресте некоего гражданского лица по делу генерала Попова. Задержанный был отправлен в СИЗО на два месяца. Ему вменяют мошенничество в особо крупном размере.
Ранее 5-tv.ru писал о задержании члена банды Шамиля Басаева, причастного к нападению на Буденновск.