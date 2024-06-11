Резолюцию навязали: Небензя назвал американский проект перемирия в секторе Газа «котом в мешке»

Представитель РФ в ООН Небензя раскритиковал резолюцию по перемирию в Газе

Фото: www.globallookpress.com / MFA Russia

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Предложенные по указке США шаги вызывают много вопросов.

Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя раскритиковал американский проект резолюции о прекращении огня в секторе Газа. Дипломат заявляет, что тезисы, сформулированные США, представляют собой «кота в мешке».

«О деталях договоренностей авторы Совет Безопасности в известность не поставили. Как такового переговорного процесса по проекту не было: авторы приносили вариации готового текста, фактически требуя от членов СБ в условиях цейтнота под ними подписаться», — пояснил Небензя.

Небензя обращает внимание то, что Совбез подписывается под планом, детали которого ему неизвестны. Особенно учитывая тот факт, что ранее ООН были приняты еще три резолюции, положения которых так и остались не выполненными. Такая судьба, предполагает дипломат, может ждать и новый проект.

Впрочем, Россия не воспользовалась правом вето и не заблокировала резолюцию. Такой шаг Небензя объясняет тем фактом, что ее поддержал арабский мир, для которого проблема Палестины стоит острее.

Ранее 5-tv.ru писал, что ХАМАС поддержал резолюцию Совбеза ООН о прекращении огня в секторе Газа.