Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Российские силы продолжают успешное наступление в зоне проведения спецоперации на Украине.

Экипаж российского вертолета Ка-52М группировки войск «Центр» нанес сокрушительный удар по замаскированной технике ВСУ и подразделениям противника. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Машина вела огонь неуправляемыми снарядами С-8, а также ракетами «Вихрь». Чтобы уйти от возможного ответного удара экипаж увел машину в противоракетный маневр, выпустив тепловые подушки, после чего вернулся к точке вылета.

«Вышли на боевой курс, отработали по заданию. Цель поражена. Победа будет за нами!» — доложил командир разведывательно-ударного вертолета.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.