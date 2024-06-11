Экипажи СУ-34 громят опорные пункты ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как СУ-34 громят опорные пункты ВСУ в зоне спецоперации

Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; Минобороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российские войска продолжают наносить точные удары по позициям противника в зоне проведения спецоперации на Украине.

Российские Су-34 группировки войск «Восток» ударили по опорному пункту и живой силе ВСУ. Самые яркие кадры — смотрите в материале 5-tv.ru.

Боекомплект истребителей включал ФАБ-500, авиационные бомбы с универсальным модулем планирования и коррекции. Они позволяли вести прицельный огонь на расстоянии.

«Кроме подготовки самолетов к вылету, мы осуществляем разработку и внедрение новых научных решений, на основе которых конструктора и промышленность разрабатывают более совершенствованные решения, позволяющие повысить эффективность использования наших самолетов», - рассказывают в инженерной авиационной службе при эскадрильи Су-34.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.