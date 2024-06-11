«Мы держим связь»: Москалькова рассказала о диалоге с Украиной по военнопленным

Фото, видео: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС; 5-tv.ru

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Российский омбудсмен встретилась с президентом в Кремле.

В России растет доверие к институту прав человека. Более 90 тысяч обращений в прошлом году получила омбудсмен Татьяна Москалькова. Эти цифры сегодня она озвучила в Кремле во время встречи с Владимиром Путиным.

Большая работа идет сейчас на новых территориях. Внимание, конечно, уделяют поддержке участников СВО и их семей. Татьяна Москалькова сообщила президенту и о диалоге с Украиной, который касается военнопленных.

«Мы держим связь в диалоге с омбудсменом Украины, обмениваемся списками без вести пропавших, и нам удалось установить судьбу более 100 человек и помочь. Мы договорились зеркально одновременно посещать: я — украинских военнослужащих, которые находятся на нашей территории, а украинский уполномоченный по правам человека — наших военнопленных. Более 1700 человек мы посетили, и в прошлом году мы начали по договоренности взаимную передачу нашим пленным вещей и посылок из дома. Это очень важно сегодня, очень важно, чтобы этот диалог сохранился», — рассказала Москалькова.

Также с украинской стороной идет работа по поиску пропавших без вести. Уже удалось узнать судьбу более сотни наших бойцов.

Ранее 5-tv.ru писал, что пленный боевик ВСУ получил российский паспорт. Он попросил не включать его в обменные списки и дать возможность стать гражданином РФ.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.