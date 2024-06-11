Грузовой дрон и летающий убийца: в Москве открылась Международная выставка вертолетной индустрии

Фото, видео: Терещенко Михаил / ТАСС; 5-tv.ru

Российские разработчики представили свои лучшие творения.

В подмосковном Жуковском сегодня впервые поднялся в воздух импортозамещенный Superjet. Начались летные испытания, которые сначала проводят на франко-российских двигателях, а уже потом их заменят на полностью отечественные ПД-8. Сегодняшний полет продлился чуть больше двух часов.

А в Москве в это же время открылась международная выставка вертолетов. Или, скорее, даже так — выставка всего, что вертикально поднимается в воздух при помощи винтов. Ведь там и беспилотные грузовики, и квадрокоптеры, и узкоспециализированные машины. Самые интересные модели изучил корреспондент «Известий» Илья Аникеев.

Грузовой дрон вертолетного типа — российская разработка. Используется для доставки в отдаленные районы севера и гористой местности.

«До 100 килограммов полезной нагрузки, длительность полета у нас достигла трех часов и дальность — около 300 километров. Здесь используется и отечественный двигатель, и отечественная навигационная система», — поясняет Сергей Аникин, руководитель программы беспилотных вертолетов.

В противовес гражданскому беспилотному судну этот летающий убийца — разведывательно-ударный автоматический комплекс «Хантер» — несет до 200 килограммов различных типов вооружения на расстояние до 150 километров.

«Новое изделие, которое еще никто не видел. Это бомбовая кассета под бомбы ПТАБ 2,5 — противотанковые бомбы. 16 бомб тут противотанковых», — уточняет Владимир Чудаков, генеральный конструктор аппарата.

Управляют беспилотником вертолетного типа два оператора. Один отвечает за полет, второй — за применение вооружения. Вот так выглядит командный пункт. Здесь приборы навигации, системы технического контроля. На эти мониторы в режиме реального времени подается изображение с шести камер.

Обилие беспилотников и их постоянная модернизация заставляют инженеров придлумывать меры эффективной борьбы с БПЛА. Интеллектуальная начинка и блоки управления для противодроновых ружей и РЭБов обновляют практически каждый месяц.

«Когда появляются дроны, работающие на новых частотах, мы добавляем эти диапазоны, повышаем мощности», — объясняет Иван Пахомкин, ведущий инженер.

Введение санкций и запрет поставок высокоточных бортовых устройств придал дополнительный импульс российским разработчикам. Отечественные системы предупреждения столкновения судов в воздухе вытесняют иностранные аналоги.

«Функциональный аналог „Ткаса“ импортного, который мы сейчас устанавливаем на МС-21, Sukhoi Superjet, мы отлетали на Л-410», — перечисляет Сергей Чанушкин, технический директор компании-разработчика.

Форум — не только выставочная, но и дискуссионная площадка. Здесь обсуждают потребности Российской авиаотрасли, в частности развитие санитарной авиации. Для этого подходит легкий многоцелевой вертолет «Ансат», который собирают в Казани.

«Компактные размеры данного вертолета позволяют выполнять полеты и в городской черте, и в случае чрезвычайных ситуаций, забирать пациентов с места чрезвычайных ситуаций, с места ДТП. Подобрать место посадки, как участок автомобильной дороги», — рассказывает Ислам Магомедов, командир эскадрильи «Ансат» санитарной авиации.

Следующий шаг — подготовка кадров для развития и модернизации авиаотрасли. В России уже реализуют национальный проект, и к 2030 году подготовят один миллион операторов БПЛА.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как российские средства ПВО сбили украинский дрон над Белгородской областью.