«Якубович спас меня»: Дибров рассказал о перенесенном инсульте

Ведущий Дибров рассказал, как Леонид Якубович спас его во время инсульта

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Телеведущий признался, что ему повезло быть в окружении настоящих друзей.

Телеведущий Дмитрий Дибров рассказал, что в первые минуты после инсульта в 2020 году ему помог Леонид Якубович. Он также выразил благодарность жене Полине.

«Это победа над обстоятельствами, что я здесь с вами сижу. Кстати, Леня Якубович мне помог очень. Само главное — первый час, а вообще первые минуты», — признался Дибров в недавнем интервью блогеру Надежде Стрелец.

Телеведущий признался, что пережил ужас и страх, так как не мог говорить, хотя осознавал все происходящее вокруг.

«Леня сделал все так быстро... Меня ждал академик Боткинской больницы. Нашпигованная самой последней медицинской аппаратурой. Полина через секунду примчалась», — вспоминает Дмитрий Дибров.

Как признался ведущий, он был уверен, что ему придется уйти из профессии. Однако он старался делать все, чтобы восстановить речь и вернуться к прежнему образу жизни. Дибров рассказал, что мысленно разговаривал сам с собой, шил и играл на гитаре, чтобы разрабатывать мелкую моторику.

Ранее 5-tv.ru писал, что Дибров рассказал о ссорах с женой.