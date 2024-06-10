«Нам теперь длину юбки измерять?» — Буланова заступилась за «голый» наряд Бузовой
Певица Буланова поддержала Бузову и выступила против дресс-кода для артистов
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Артистка выступила против введения дресс-кода для артистов.
Российская певица Татьяна Буланова встала на защиту Ольги Бузовой, наряд которой во время выступления в Уфе в День защиты детей возмутил зрителей.
После скандального концерта депутаты задумали ввести своеобразный дресс-код для артистов. Не все знаменитости оценили инициативу.
«Абсолютная глупость! Нам что теперь длину юбки измерять? И если она на десять сантиметров короче — штраф что ли выписывать будут?» — недоумевает Буланова в беседе с KP.RU.
Артистка также считает, что Ольга Бузова обладает достаточно хорошей фигурой, чтобы ее скрывать.
«Но в этом ее нашумевшем образе не было ничего такого — это просто как купальник. Но дело, наверное, в том, что просто момент был неподходящий — День защиты детей все же», — считает Татьяна Буланова.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что психолог объяснила влияние «голого» выступления Бузовой на подростков.