Тела матери и сына обнаружили под окнами многоэтажки на западе Москвы

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб.

Тела женщины и ее 15-летнего сына обнаружили под окнами многоэтажного дома на западе Москвы. Об этом сообщили в полиции.

В ведомстве уточнили, что в утром 10 июня на пульт дежурного поступило сообщение об обнаружении тел возле жилого дома на Крылатской улице с характерными для падения с высоты повреждениями.

На месте трагедии работают сотрудники оперативных служб, обстоятельства случившегося выясняются.

В этот же день на северо-востоке Москвы 41-летний мужчина из ревности убил мечом-катаной знакомого своей бывшей жены. По информации столичной прокуратуры, началось все со словесной перепалки, а закончилось дракой, в ходе которой один из участников достал холодное оружие и нанес оппоненту смертельный удар.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в одной из квартир в московском районе Хамовники нашли тело 73-летней пенсионерки в сидячем положении.