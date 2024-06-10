Владимир Путин провел телефонные переговоры президентом Бразилии

Фото: www.globallookpress.com / Gavriil Grigorov/Kremlin Pool

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Лидеры обсудили тесное взаимодействие стран в рамках БРИКС и предстоящую так называемую «мирную конференцию по Украине», посетить которую уже отказались главы ряда государств.

Владимир Путин и Луис Инасиу Лула да Силва провели телефонные переговоры, сообщает официальный портал Президента.

Главное темой обсуждения стала так называемая "мирная конференция" по Украине, которая состоится в швейцарском городе Бюргенштоке. Встреча приурочена к саммиту G7 в Италии.

Во время беседы бразильский коллега Владимира Путина отметил свое стремление внести вклад в поиск путей мирного урегулирования конфликта на Украине. Ранее министр иностранных дел страны Мауро Виейра также заявил, что Бразилия выступает за переговоры, проведние настоящей мирной конференции, с равным представительством обеих сторон конфликта. В таких инициативах, по словам дипломата, Бразилия приняла бы участие.

Конференция на Украине пройдет с 15–16 июня. Об отказе участвовать в так называемой «мирной встрече» уже заявили представители ряда стран, в том числе Китая, Никарагуа, ЮАР, Киргизии, Мексики, Саудовской Аравии, Аргентины. Кроме того, конференцию пропустит и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также не приедет в Бюргеншток.

