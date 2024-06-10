Фото: www.globallookpress.com / Sina Schuldt

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Скотомогильник обнаружили на берегу реки Прут в городе Черновцы.

На Украине нашли зараженные африканской чумой туши свиней. Об этом сообщает издание «Страна».

Уточняется, что туши животных обнаружили на берегу реки Прут в городе Черновцы после того, как в соседнем микрорайоне пожаловались на неприятный запах.

По данным издания, останки животных специалисты уничтожили, а территорию, где их обнаружили, подвергли дезинфекции и объявили карантинной зоной.

Известно, что так называемая африканская чума свиней не передается от диких и домашних животных человеку. Гораздо страшнее, что между четвероногими недуг распространяется очень быстро, а лечить их потом бесполезно. Даже если свинья на ферме выживет после чумы, вирус сохранится в организме в латентной форме, а потом сможет выбрать новую жертву. Тогда придется уничтожать целое поголовье.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в морской воде у берегов Одессы обнаружили холеровидный вибрион.