Время героев: 83 участника СВО достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы»

Фото: © РИА Новости / Павел Львов

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Баренцевом море продолжается первый модуль программы обучения для наших бойцов.

Участники спецоперации, которые проходят обучение в рамках программы «Время героев» достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». О том, как прошла экспедиция, рассказал куратор программы, ректор Президентской академии Алексей Комиссаров.

В экспедиции приняли участие 83 российских бойца. Во время путешествия по Баренцеву морю они участвовали в различных мастер-классах и слушали лекции об основах госуправления, выступлениях перед публикой и многим другим темам.

«На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время», — отметил Комиссаров.

Он также обратил внимание, что на борту находились 24 Героя России.

Бойцы также поделились своими впечатлениями. Как рассказал Роман Гришин, в экспедиции он испытал совершенно новые эмоции — это были и восторг, и восхищение.

«Во время экспедиции я осознал, насколько широки горизонты, насколько великая наша страна», — прокомментировал он.

Другой участник экспедиции Владислав Головин во время обучения задумался об экологической повестке. Он выразил надежду на то, что Северный полюс в будущем сохранит свою первозданную красоту. Как отметил военный, это место — чистейшее на планете.

Программа «Время героев» была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина. Это кадровая программа, о которой он заявил во время послания Федеральному собранию. Ее цель — сделать из участников и ветеранов специальной военной операции высококвалифицированных управленцев.

Сейчас проходит первый модуль программы. Он стартовал 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Второй модуль, как ожидается, будет запущен до конца 2024 года. Оператором программы является Высшая школа государственного управления Президентской академии (РАНХиГС).