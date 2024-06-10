Откровенно и конструктивно: Белоусов пообщался с освещающими СВО военкорами

Фото: Харичков Дмитрий / ТАСС

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Глава Минобороны намерен сделать подобные встречи регулярными.

Министр обороны РФ Андрей Белоусов провел встречу с военными корреспондентами, освещающими специальную военную операцию.

Сообщается, что разговор носил откровенный и конструктивный характер. По итогам общения с военкорами глава военного ведомства даст ряд поручений.

Также отмечается, что подобные встречи министр намерен проводить на регулярной основе.

Фото: Минобороны РФ

На прошлой неделе Белоусов впервые принял участие в совещании Совета Безопасности. На заседании, проходившем в формате видеоконференции, он появился на фоне флагов России и Минобороны в военной форме с серебряным шитьем на погонах, как положено гражданскому чиновнику военного ведомства.

Известно, что Белоусов после назначения на пост главы военного ведомства не был произведен в генералы и сохраняет гражданский чин действительного государственного советника 1-го класса, соответствующий воинскому званию генерала армии.

Назначение Андрея Белоусова на должность главы Минобороны РФ связано с растущими расходами на военную составляющую. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин во время представления нового министра командующим войсками военных округов.

По мнению политических экспертов, от Белоусова ждут повышения эффективности военного ведомства и развития военно-технической сферы.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Андрей Белоусов изменит Министерство обороны.