Самолет с вице-президентом Малави на борту пропал с радаров

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Janine Schmitz/photothek.d

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек.

Самолет с вице-президентом Республики Малави — Саулосом Чилима — на борту пропал со всех экранов радаров. Об этом сообщил телеканал ВВС.

Известно, что вместе с чиновником на воздушном судне находятся еще девять человек. Вся информация уточняется и подтверждается.