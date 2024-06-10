Скрывала 17 лет: Селин Дион призналась в обмане поклонников

Фото: www.globallookpress.com / Graham Hughes

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Знаменитая певица рассказала, как втайне от всех пыталась побороть тяжелый недуг.

Певица Селин Дион в эфире шоу Today на американском телеканале NBC призналась, что скрывала синдром мышечной скованности на протяжении 17 лет.

По словам 56-летней звезды, она втайне от всех долго боролась со своей болезнью, пока два года назад не решилась рассказать о ней миру.

«Мне приходилось воспитывать детей, мне приходилось прятаться, мне приходилось стараться быть героем, чувствуя, как мое тело покидает меня. Я держалась за свои мечты», — поделилась Дион.

Все те годы, что певица скрывала свой тяжелый недуг, ее тяготила мысль о том, что она обманывает своих поклонников, и эта ложь, по ее словам, стала в итоге непосильной ношей.

«Ложь для меня была слишком тяжелым бременем. Лгать людям, которые привели меня туда, где я нахожусь сегодня, я больше не могла», — призналась знаменитость.

Зимой 2022 года стало известно, что Селин Дион страдает от синдрома мышечной скованности. Эта болезнь поражает нервную центральную систему, в результате человек не может контролировать свое тело. Недуг у певицы прогрессирует, а эффективного лечения от него до сих пор нет.

Между тем, даже после такого диагноза певица не опускает руки и, несмотря на отмену большого гастрольного тура, верит, что все-таки сможет справиться с заболеванием и вернуться равно или поздно к работе.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Селин Дион справляется с поразившим ее тяжелым недугом.