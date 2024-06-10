Сергей Собянин сообщил о планах развития Мневниковской поймы

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Сейчас идет активное строительство жилья, спортивного кластера, офисов.

В настоящее время в Москве продолжаются развитие и реализация масштабного проекта по развитию территории Мневниковской поймы. Об этом 10 июня рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

«Сейчас идет активное строительство жилья, спортивного кластера, офисов. Утверждаем концепцию благоустройства набережных. Там можно будет с комфортом гулять и заниматься спортом. Для интеграции поймы в транспортную сеть города строим дороги и развязки», — рассказал он.

Собянин также сообщил, что два моста через Москву-реку — в створе улицы Мясищева и вблизи улицы Новозаводской — являются одним из самых масштабных строящихся объектов.

Также будут возведены два велопешеходных моста на улице Островной и в сторону парка «Фили», а путепровод в сторону Рублевского шоссе пройдет через основной ход Северо-Западной хорды.

В районе уже открылись станции метро «Мневники» и «Терехово», входящие в Большую кольцевую линию, а новые транспортные маршруты свяжут между собой Мневниковскую и Татаровскую поймы.