Российские Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты над акваториями трех морей

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Они осуществлялись в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Российские самолеты дальней авиации Ту-95МС и Ту-22М3 выполнили полеты в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Балтийского, Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС, а также дальние бомбардировщики Ту-22М3. Наиболее продолжительный полет составил более шести часов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что их сопровождали истребители Су-30СМ, Су-27, Су-33 Воздушно-космических сил и морской авиации Военно-морского флота. Также на отдельных этапах маршрута совершали полеты вместе с самолетами РФ истребители других стран.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что все полеты ВКС России выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на Украине раскрыли, где разместят часть истребителей F-16, которые Киев ожидает от Запада. Они будут находиться на безопасных базах, чтобы те «не стали мишенями».

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.