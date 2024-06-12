🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Фото, видео: 5-tv.ru

Чего ждать от нового дня каждому представителю зодиакального круга?

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 12 июня, полезно быть милосердными и благородными. Кому-то захочется поучаствовать в благотворительности или оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Не стесняйтесь пойти на поводу у подобных чувств, любая доброта с вашей стороны в скором времени вернется к вам приятным бумерангом.

♈ Овны

Сегодня Овнам стоит задействовать свои возможности утром — при этом направить внимание на укрепление достигнутых договоренностей и связей. Шанс, пропущенный в начале дня, может быть утерян безвозвратно.

Космический совет: пришло время обновить свое резюме, скоро может потребоваться новая работа.

♉ Тельцы

В начале дня Тельцы могут оказаться зависимы от семейных и жилищных дел. Их чувства и помыслы часто будут вместе с близкими друзьями, соплеменниками или родней. Не исключается инертность или ощущение тупика.

Космический совет: на пороге новые начинания, вас могут постигнуть яркие события.

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♊ Близнецы

Сегодня Близнецы вдохновляют утренние события, которые будут продолжением событий вчерашних. Если вам хочется насладиться минутой счастья, лучше встать пораньше.

Космический совет: пришло время что-то менять в жизни.

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♋ Раки

Ракам придется начать этот день с практических рутинных дел — особенно если они связаны с переходным для них периодом и близкими переменами в личном положении. Возможно, придется уладить хозяйственный нюанс, вопрос о деньгах или о питании.

Космический совет: пора решить накопившиеся бытовые вопросы, проверьте все свои документы.

♌ Львы

Львам стоит пользоваться любой возможностью закрепления обоюдной симпатии и укрепления взаимовыгодного союза. Это время молчаливого согласия с партнером, другом или важным лицом, а если нужно, то и для психологической подстройки под него.

Космический совет: запаситесь терпением, сегодня все пойдет не по плану.

♍ Девы

Девы могут надеяться на благополучное разрешение сложной проблемы — например, на компенсацию расходов — но ее не стоит считать закрытой окончательно и бесповоротно: скорее всего, в обозримое время к ней еще придется вернуться.

Космический совет: не расстраивайтесь из-за мелких неудач.

♎ Весы

В начале этого дня звезды рекомендуют Весам запасаться позитивными эмоциями и моральной поддержкой. Не помешает уладить и оставшиеся материальные вопросы.

Космический совет: сегодняшние знакомства не приведут к серьезным отношениям.

♏ Скорпионы



В первой половине дня Скорпионы ощущают на себе груз ответственности, но также могут пользоваться приятными плодами своего положения (например, выслуги лет или занимаемой должности). Это время хороших предчувствий, но возможны и отдельные опасения, порой не беспочвенные.

Космический совет: пора заняться поиском смысла жизни, определитесь, чего вы хотите.

♐ Стрельцы

Первая половина этого дня поможет Стрельцам развеять сомнения, отбросить лишнее и взглянуть вперед с надеждой. Однако звезды намекают, что «льготный период» для них заканчивается, теперь придется чаще действовать на свой страх и риск.

Космический совет: исполните свое сокровенное желание, на которое не хватало времени.

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♑ Козероги

Сегодня Козероги ощутят прилив энергии и свежих ясных мыслей ближе к вечеру. Не исключено, что это спровоцирует у них взрыв активности и общительности. Против второго звезды не возражают, а вот с первым советуют быть аккуратнее: сейчас легко сделать ложный шаг, добавив себе суеты и хлопот.

Космический совет: ваша самооценка сильно страдает, задумайтесь над ее уровнем.

♒ Водолеи

Для Водолеев остаются в приоритете собственные потребности. Судьба дарит им возможность дополнительно чем-то побаловать себя или вкусить напоследок плодов успеха

Космический совет: деловые вопросы уйдут на второй план.

♊ Рыбы

Рыбам стоит начать этот день с решения материальных вопросов. Если не медлить и взяться за дело пораньше, то можно успеть извлечь из ситуации дополнительную выгоду. Вероятна прибыль благодаря далекой командировке.

Космический совет: пришло время серьезно пересмотреть свое поведение, не бойтесь негативных отзывов.

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