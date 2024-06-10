Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

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О новой фазе конфликта сегодня заявили и власти Крыма.

В конце лета состоится заключительное сражение, которое приведет к окончанию украинского конфликта. Такое заявление сделал отставной полковник Службы безопасности Украины (СБУ) Олег Стариков в интервью журналисту Александру Шелесту*.

«С военной точки зрения, основная операция, стратегическая операция <…> заключительная какая-то операция, заключительное сражение, — это будет август–сентябрь», — сказал он.

Стариков уточнил, что соответствующий прогноз построен на военном анализе. При этом аналогичного мнения про завершение конфликта придерживаются и политологи.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму заявили о новой фазе конфликта на Украине. Как отметил глава парламента полуострова Владимир Константинов, у боевиков ВСУ отмечается тяжелая ситуация на поле боя.

* — признан иноагентом на территории России