Двух украинцев приговорили к 17 годам колонии за захват судна в Азовском море

Суд Крыма приговорил двух украинцев к 17 годам за захват судна «Норд» в 2018-м

Фото: www.globallookpress.com / Andy Dean

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Движимые враждой к России украинские пограничники в 2018 году взяли под контроль водный транспорт и членов экипажа.

Верховный суд Крыма приговорил двух сотрудников Государственной пограничной службы Украины к 17 годам за угон российского рыболовного судна «Норд» и хищение членов его экипажа в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба инстанции на странице в социальной сети «ВКонтакте».

Указывается, что двое пограничников вступили в преступный сговор с иными лицами из-за политической вражды к России и факту присоединения к ней Крыма и Севастополя. В марте 2018-го они захватили судно и находящихся на нем членов экипажа, которые осуществляли в Азовском море рыбный промысел.

Пограничники направили стрелковое оружие в сторону одного из мирных жителей и угрожали применением насилия. После этого они осуществили противоправное перемещение и принудительное конвоирование судна в Бердянский морской торговый порт.

Суд признал украинских пограничников виновными по части третьей статьи 211 и пунктам «а», «в», «г», «ж» части второй статьи 126 УК РФ и назначил наказание в виде 17 лет лишения свободы. Первые три года из них осужденные проведут в тюрьме, а оставшийся срок — в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.

Следует отметить, что украинские пограничники задержали в нейтральных водах Азовского моря судно с десятью членами экипажа. Моряки вернулись на родину лишь в конце октября.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что две блокады Крыма нанесли полуострову ущерб в 14 триллионов рублей. Причем это не окончательная сумма, она может увеличиться после выявления новых пострадавших.