Декан Ручкина: сообщить начальнику об отпуске нужно за две недели до его начала

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Smyshlyaev

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Законодательство не устанавливает точный срок подачи заявления.

Лето — пора отпусков. Зачастую работающие люди сталкиваются с одной проблемой при оформлении отпусков - когда нужно оповестить начальство о своем желании отдохнуть. О правилах подачи заявления рассказала изданию aif.ru декан юридического факультета Финансового университета при Правительстве РФ Гульнара Ручкина.

По словам эксперта, нормами действующего законодательства не установлен точный срок, в течение которого надо уведомить работодателя.

«Согласно действующему трудовому законодательству Российской Федерации (ч. три ст. 123 ТК РФ), о времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись не позднее чем за две недели до его начала», — отметила эксперт.

По словам Ручкиной, способы оповещения законодательством не предусмотрены. Также нет обязательной формы уведомления об отдыхе. Поэтому формат и способы работодатель может определить самостоятельно.

Ранее 5-tv.ru сообщил, сколько стоит отдохнуть этим летом в России.