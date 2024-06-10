Фото: Zuma / ТАСС

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Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации.

Армия России нанесла удары по скоплениям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Середина-Буда и поселке Великая Писаревка в Сумской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на местных жителей.

«Середина-Буда и Великая Писаревка за вчерашний день получили несколько прилетов из миномета и удары по небольшим скоплениям бандеровцев из FPV-дронов», — приводит РИА Новости его слова.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в ДНР. Потери противника составили до 140 боевиков.