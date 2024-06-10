«Это грустно»: почему Егор Крид так и не смог осуществить свою главную мечту

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певец признался, что популярность и успех у публики так и не смогли сделать его по-настоящему счастливым.

Певец Егор Крид все чаще страдает из-за депрессивных мыслей на фоне одиночества и неудач в отношениях. Об этом рэпер рассказал во время прямого эфира на Twitch.

По его словам, мысли о грядущем празднике — 25 июня ему исполнится 30 лет — вызывают далеко не позитивные эмоции, а наоборот, раздражение. Ведь, несмотря на популярность и успех у публики, реализовать свою настоящую мечту у Крида так и не получилось.

«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — признался артист.

Крид подчеркнул, что всегда хотел создать семью и быть просто счастливым. Но, увы, обрести то самое «человеческое счастье» у певца пока не получается.

Стоит отметить, что прежде Крид жаловался не только на одолевающие печальные мысли, но и настоящие проблемы со здоровьем. По его словам, он испытывает дезориентацию и постоянные головокружения.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Егор Крид совсем скоро станет обладателем футуристичной машины Tesla Cybertruck.