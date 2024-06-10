Уже заполнили Европу: как россиянам защититься от гигантских клещей-мутантов

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Есть несколько простых, но действенных советов.

Гигантские клещи Hyalomma lusitanicum, заполнившие Европу, являются крайне опасными. Как защитить себя россиянам, которые также могут столкнуться с неприятными членистоногими, в беседе с NEWS.ru рассказал вирусолог и международный эксперт в области биотехнологии и фармацевтики Сергей Вострухов.

По его словам, лучше воздержаться от посещения мест, где наблюдается повышенная активность клещей. А, оказавшись там, необходимо соблюдать меры предосторожности.

«Носить защитную многослойную одежду. Клещ может представлять угрозу вашему здоровью, поэтому худшая тактика — ждать, пока он отпадет сам собой: все это время в кровь могут поступать возбудители опасных инфекций, носителем которых может являться клещ», — объяснил специалист.

Если же клещ все же укусил, вирусолог советует незамедлительно обращаться к врачу. В случае, когда такой возможности нет, клеща можно попытаться удалить самостоятельно с помощью специальных приспособлений, которые продаются в аптеке.

Поэтому, прежде чем отправляться, например, на длительный отдых в лес, стоит позаботиться об этом заранее и приобрести несколько штук.

Удаленного клеща ни в коем случае нельзя выбрасывать, нужно сохранить его в какой-нибудь емкости и отдать потом в лабораторию для проведения экспертизы.

Ведь он мог быть переносчиком опасных заболеваний. Чем быстрее медики и ученые выяснят, каких именно — тем раньше начнется лечение.

При любых изменениях в самочувствии в течение 30 дней после укуса Вострухов рекомендует немедленно обращаться за медицинской помощью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какими фатальными болезнями клещи «награждают» своих жертв.