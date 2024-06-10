Фото: Reuters / STRINGER

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Потери противника составили до 140 боевиков.

Российские военные освободили населенный пункт Старомайорское в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России в сводке о ситуации в зоне спецоперации на Украине за сутки.

«Подразделения группировки войск „Восток“ продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское Донецкой народной республики», — говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что российские бойцы нанесли поражение бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар. В результате противник потерял до 140 боевиков, два автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, орудие Д-20 и гаубицу Д-30.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что конфликт на Украине переходит в новую фазу противостояния.