Проукраинское большинство: в Кремле оценили итоги выборов в Европарламент
Песков заявил о необходимости проанализировать итоги выборов в Европарламент
Фото: Reuters / Marton Monus
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Результаты разочаровали представителей правящих партий в Евросоюзе.
России еще предстоит проанализировать итоги выборов в Европейский парламент. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами.
«Действительно, большинство будет проевропейским и проукраинским в Европарламенте, однако нам предстоит еще проанализировать будущую композицию Европарламента», — сказал он.
Прежде сообщалось, что глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен обошла президента Франции Эммануэля Макрона на выборах в Европарламент. Этот провал стал крупным поражением и ударом по имиджу лидера страны. Блок Макрона набрал вдвое меньше голосов чем Ле Пен.
После этого президент Франции объявил о роспуске Нацсобрания и назначил досрочные выборы в парламент страны.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как прошли выборы в Европарламент. Результаты голосования в странах Евросоюза разочаровали представителей правящих партий и наглядно продемонстрировали, что на самом деле думают избиратели о проукраинском курсе своих властей.