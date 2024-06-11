В Петербурге женщина не пропустила скорую: что с ребенком, который был в карете медиков

В скорой, которую не пропустила женщина в Петербурге, была 14-летняя школьница

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

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В момент дорожного конфликта врачи оказывали помощь 14-летней девочке.

В Петербурге полиция сейчас ищет женщину-водителя, которая не пропустила скорую помощь. Информацию о якобы смерти ребенка в машине опровергли в городском комитете здравоохранения. Сейчас школьница находится на лечении в стационаре, ее здоровью ничего не угрожает.

Во дворе одного из многоквартирных домов женщина отказалась убирать машину с дороги, тем самым заблокировав проезд для медиков. Она игнорировала спецсигналы и даже замечания прохожих. Свое поведение позже она объяснила тем, что якобы не умеет сдавать назад.

В итоге по соцсетям моментально начала распространяться фейковая информация о гибели ребенка из-за якобы потраченного времени на дорогу. Сейчас полиция выясняет все детали этого инцидента.

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