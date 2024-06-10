«Был маменьким сынком»: как прошло детство Гоши Куценко

Актер Гоша Гуценко рассказал, что его детство было очень счастливым

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Трефилов; 5-tv.ru

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Известный актер утверждает, что скучает по СССР.

Заслуженный артист России Гоша Куценко рассказал, каким был ребенком в детстве, в интервью 5-tv.ru на премьере фильма «Непослушники», где сыграл одну из главных ролей.

«Я был маменьким сынком, меня очень любили. СССР образца, далекого 1967 года», — поделился Гоша Куценко.

Актер вспоминает свое детство с теплотой, по его словам, он рос в счастье. Он уверен, что основную роль в этом сыграло и время, в которое он родился, а именно СССР.

«Это была страна детей, я был абсолютно счастливым. В детстве мы гуляли, я шел из школы домой пешком через весь город», — отметил он.

У самого актера три дочери, которых он очень любит. Первая дочка Полина была от первого брака, несмотря на развод, актер продолжал принимать активное участие в ее воспитании и делал все, чтобы она не получила психологическую травму от расставания родителей.

Сейчас Полина выросла и пошла по стопам отца, она во всю пробует свои силы в актерской сфере. Вторая жена родила Куценко двух младших дочерей: Евгению и Светлану, которые посетили с мамой премьеру фильма.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочери заслуженного артиста РФ Гоши Куценко приревновали его к детям из фильма «Непослушники».